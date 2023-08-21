«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На прошлой неделе классические активы — акции, облигации — снижались. Но, помимо всего прочего, падали и активы нового типа — криптовалюты. Биткойн за последние пять торговых дней снизился на 12%. Многие инвесторы держат свои средства именно в криптовалютах. Почему произошло падение, с чем оно связано? И стоит ли сейчас вкладывать деньги в новые активы? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов беседовал с основателем и гендиректором платформы Bitbanker Сергеем Горшуновым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Все криптовалюты очень волатильны, хотя их волатильность и упала в последние месяцы до минимальных значений за много лет. Почему 18 августа биткойн так обвалился?

Сергей Горшунов: Мы связываем это с двумя событиями. Первое — экспирация недельных пут-опционов. Второе — информация, появившаяся в The Wall Street Journal о том, что компания Илона Маска SpaceX продала все свои запасы биткойна на $373 млн. То есть на рынок выбросилось большое количество этой криптовалюты, и произошел такой шок. Вполне вероятно, что биткойн продолжает консолидироваться около уровня $21,5 тыс. за монету, и эта консолидация может продолжиться около двух месяцев. Но потом, как известно, у наступит халвинг — снижение вознаграждения за намайненный блок. И, соответственно, рост более вероятен. Если говорить о других криптовалютах, то продолжается борьба Securities and Exchange Commission и компании Ripple, которая выпускает одноименную криптовалюту. То есть на данный момент мы видим глобальное противостояние американского регулятора и игроков криптовалютного рынка. Естественно, на него обращает внимание весь рынок, весь мир, потому что это является индикатором, куда подует ветер.