Нижегородская мэрия насчитала 460 тысяч человек на Дне города

Более 460 тыс. человек поучаствовали в праздновании 802-летия Нижнего Новгорода, сообщил мэр Юрий Шалабаев. Администрация посчитала участников на всех площадках, где прошли мероприятия в честь Дня города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глава города поблагодарил коммунальные службы: после праздника они вывезли с улиц почти 100 грузовиков мусора. «Большое спасибо хочу сказать коммунальным службам. Утром воскресенья город был чистым»,— написал мэр.

По данным МВД, мероприятия в честь Дня города посетили 187 тыс. человек. В прошлом году мэрия насчитала на празднике 450 тыс. жителей и туристов.

Елена Ковалева