В Нижегородской области с половины засеянных площадей собрано 1,1 млн тонн зерна

Аграрии Нижегородской области с начала уборочной кампании собрали 1,1 млн т зерна. По словам главы областного минсельхоза Николая Денисова, это составляет 75% от плана. При этом обработано 322 тыс. га — половина от посеянного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

План по заготовке кормов выполнен на 86%. На 21 августа хозяйства региона запасли 779 тыс. т сенажа (126% от плана), 151 тыс. т сена (88%), 162 тыс. т силоса (20%) и 38 тыс. т зернофуража (15%).

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году в Нижегородской области собрали 1,7 млн т зерна. В 2020 году нижегородские предприятия АПК собрали 1,6 млн т. зерна. Этот показатель стал рекордным для региона с 1992 года.

Андрей Репин