В Йоханнесбурге открывается саммит БРИКС. Россию очно представляет глава МИД Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин будет участвовать по видеосвязи. По словам министра иностранных дел, в центре внимания участников — повышение роли национальных валют и расширение организации. Не по всем вопросам есть согласие, но в целом настрой положительный. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что при всем желании победить гегемонию Запада по-прежнему непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров написал статью для южноафриканского журнала «Убунту». Ее смысл в том, что БРИКС не стремится стать новым коллективным гегемоном, но закладывает основы справедливого мира. Агентство Bloomberg как раз подготовило аналитический обзор, где сказано, что Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР в нынешних реалиях вполне могут противостоять США и их союзникам. Однако для этого нужно развиваться — крепить экономическую мощь.

Тем не менее есть между странами БРИКС определенные противоречия, в том числе и по двум ключевым направлениям — расширению самой группы и введению единой валюты. В первом случае против Бразилия, во втором — Индия. Покончить с монополией доллара пока не получается (процесс этот непростой), равно как и создать альтернативу «семерке» — с этим также сложности. У каждого свои интересы, и с этим ничего не поделаешь.

Как мы знаем, отношения двух основных участников — Китая и упомянутой Индии — складываются не лучшим образом. Были даже сообщения о том, что премьер-министр Нарендра Моди в ЮАР вообще не поедет. И, собственно, Россия очно представлена лишь главой МИД, что не совсем хорошо. Вот и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетовал, что Лаврова он, конечно, безмерно уважает, но хотел бы лично встретиться с российским коллегой. К сожалению, такая возможность ему не представится.

Да, такие мероприятия — в первую очередь кулуарное общение в неформальной обстановке. Там можно решить если не все, то многие вопросы, поговорить по душам. Пленарные заседания и дискуссии о справедливом мире это, само собой, интересно, но, как мы видим, воплотить все это во что-то конкретное очень и очень непросто.

В чем же основная проблема? Наверное, должна быть корневая объединяющая идея — фундамент. Нелюбви к Америке и западному миру недостаточно для эффективной интеграции. Дружба против кого-то и игра у него на нервах, конечно, приносит моральное удовлетворение, но не более того.

И, собственно, что такое справедливый мир? И что такое гегемония США? Какие ценности уважаемые страны БРИКС предлагают взамен западных? Или справедливый мир — это тот, что без Америки?

А с кем тот же Китай будет торговать на 760 млрд вражеских долларов в год? К слову, в прошлом году США стали главным торговым партнером Индии. Товарооборот Соединенных Штатов и Бразилии почти в 10 раз превышает объем торговли республики с Российской Федерацией. Вот такая вот экономика.

Как бы то ни было, в ЮАР большой праздник — бьют барабаны, песни, пляски, радость на лицах граждан. Никто же не спорит с тем, что мир должен быть справедливым. Только вот не получается как-то с этим. Но это опять же не повод опускать руки — нужно пытаться, прилагать соответствующие усилия.

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