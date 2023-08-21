В Тюмени 1 сентября ограничат скорость электросамокатов

В Тюмени в пятницу, 1 сентября, ограничат скорость движения электросамокатов до 15 км/ч. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с Днем знаний.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Ограничение будет действовать с 06:00 до 21:00. По данным администрации, оно позволит комфортно и безопасно передвигаться по улицам города всем участникам движения. Властями утверждено 60 «Медленных зон». 1 сентября будут введены дополнительные на следующих участках:
- четная сторона улицы Мельникайте — от здания № 18 по ул. Котовского до здания № 96 по ул. Мельникайте;
- нечетные стороны улиц Мельникайте и Республики — перекресток ул. Республики с проездом Геологоразведчиков;
- четная сторона ул. Пермякова — от здания № 50 по ул. Пермякова до пересечения с ул. Широтной.