В Тюмени 1 сентября ограничат скорость электросамокатов

В Тюмени в пятницу, 1 сентября, ограничат скорость движения электросамокатов до 15 км/ч. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с Днем знаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ограничение будет действовать с 06:00 до 21:00. По данным администрации, оно позволит комфортно и безопасно передвигаться по улицам города всем участникам движения. Властями утверждено 60 «Медленных зон». 1 сентября будут введены дополнительные на следующих участках:

четная сторона улицы Мельникайте — от здания № 18 по ул. Котовского до здания № 96 по ул. Мельникайте;

нечетные стороны улиц Мельникайте и Республики — перекресток ул. Республики с проездом Геологоразведчиков;

четная сторона ул. Пермякова — от здания № 50 по ул. Пермякова до пересечения с ул. Широтной.

Полина Хабарова

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