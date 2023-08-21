В 2023 году на обновление тепловых сетей Миллерово направят 157,6 млн рублей

В текущем году власти Ростовской области направят на модернизацию котельных и тепловых сетей города Миллерово 157,6 млн руб., сообщает пресс-служба правительства региона. Работы планируется провести с поддержкой Фонда национального благосостояния.

Сегодня в городе уже завершается реконструкция котельной №24. Ход работ на объекте проинспектировал министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков. Ввести котельную в эксплуатацию планируют к 1 октября.

«Общие затраты на модернизацию объекта составят 1,9 млн руб. Это позволит сократить фактический износ котельной. Она находится в эксплуатации с 1972 года, и до начала работ на объекте износ составлял 90%. Также благодаря новой энергоэффективной технике эксплуатационные затраты за год станут меньше на сумму порядка 500 тыс. руб.»,— цитирует пресс-служба правительства Сергея Сизикова.

Всего до конца текущего года в Миллерово планируется реконструировать 16 котельных и 7 км теплосетей.

Анастасия Назарова