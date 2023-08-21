МегаФон подвел финансовые итоги первого полугодия 2023 года

Рейтинговые агентства АКРА и Эксперт РА присвоили компании рейтинг кредитоспособности на максимальном уровне ААА.

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Ключевые результаты1:

Выручка выросла на 13% и составила 209,89 млрд руб.

Абонентская база увеличилась на 1,3% до 75,8 млн.

Показатель OIBDA увеличился на 24% до 94,15 млрд руб.

CAPEX составил 71,02 млрд руб.

Чистая прибыль выросла на 133,9% до 26,9 млрд руб.

Сервисная выручка в первом полугодии увеличилась на 13,7% до 188,1 млрд руб. Рост связан с увеличением доходов от контентных услуг, цифровых решений для бизнеса, а также расширением абонентской базы.

База абонентов МегаФона в России увеличилась по сравнению с первым полугодием прошлого года на 1,3% и насчитывает 75,8 млн. Количество пользователей мобильной передачи данных выросло на 5,7%. Положительная динамика обусловлена актуальными тарифными предложениями, в том числе переходом абонентов на новую линейку МегаФон 3.0 с МегаСилами, позволяющими безлимитно пользоваться нужными абоненту сервисами, а также переносить неизрасходованные минуты и гигабайты на следующий месяц. Доходы от международного роуминга также демонстрировали рост.

Выручка от продажи абонентского оборудования увеличилась на 7,2% до 21,8 млрд руб. Темпы продаж постепенно возвращаются к обычным для мобильной розницы значениям после ажиотажного спроса в начале 2022 года, а устойчивые показатели объединенной сети МегаФона и Yota были обеспечены расширением ассортимента.

В первом полугодии OIBDA выросла на 24,4%, достигнув 94,2 млрд руб. Рентабельность OIBDA выросла на 4,1 п.п. до 44,9%. Чистая прибыль также показала рост на 133,9% и составила 26,9 млрд руб. Положительные показатели финансовой устойчивости компании связаны с эффективным управлением затратами.

CAPEX в первом полугодии увеличился на 99,4% до 71,0 млрд руб. Основное влияние на рост этого показателя оказала сделка по приобретению товарного знака Yota в декабре 2022 года за 27 млрд руб. После перехода права на товарный знак к Группе МегаФон затраты на его использование были реклассифицированы из внеоборотных нефинансовых активов в капитальные затраты. В CAPEX первой половины 2023 года также вошли вложения в развитие активов, приобретенных в конце 2022 года.

В июле 2023 года рейтинговые агентства АКРА и Эксперт РА присвоили компании рейтинг кредитоспособности на максимальном уровне ААА по российской национальной шкале.

Финансовые показатели

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1 На основании консолидированных финансовых результатов по МСФО (неаудированных) за 6 месяцев 2023 года. В связи с округлениями, рассчитанными вручную, финансовые и операционные показатели могут отличаться от представленных результатов. Сравнение аналогичных показателей осуществляется за одни и те же периоды в текущем и предыдущем году, если не указано иное.

(в млн руб., если не указано иное)

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