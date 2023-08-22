Ставка на практику

Вопрос подготовки кадров является ключевым для обеспечения устойчивого экономического развития региона и его конкурентоспособности. Для этого необходим комплекс мер, включающих эффективное взаимодействие средних и высших учебных заведений с работодателями, создание инфраструктуры для образовательной сферы, мероприятия, направленные на профориентацию детей и ряд других направлений. Об этом говорил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания. Глава региона отметил, что от той работы, которая сейчас проводится для развития образования, будет зависеть выполнение поставленных главой государства задач по достижению технологического суверенитета.
Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.
«Президент поставил задачу обеспечить технологический суверенитет и дальнейшее устойчивое развитие экономики с опорой на собственные силы и ресурсы. Ключевая основа такого суверенного развития страны — интеллектуальный и кадровый потенциал, а это прямая зона ответственности сферы образования,— сказал губернатор.— Сегодня социально-экономическая устойчивость определяется наличием квалифицированных специалистов. Те регионы, которые это понимают, вкладываются в развитие образования, и в текущий момент, и в стратегическом плане будут выигрывать жесткую конкуренцию внутри страны».
Алексей Текслер отметил, что региональные власти прикладывают много усилий для интеграции системы образования и реального сектора экономики. Такая связь обеспечивает взаимное понимание потребностей сторон, а значит, возможность их учета при планировании будущего, подчеркнул глава региона. «Это также гарантирует успех совместных проектов, научно-исследовательской и инновационной деятельности»,— добавил губернатор.
Регион принимает активное участие в федеральном проекте «Профессионалитет». Челябинская область присоединилась к нему с момента его запуска — в 2022 году. Тогда начали работу четыре образовательно-производственных центра — в Челябинске, Озерске и Магнитогорске. Свои двери для более 1600 обучающихся новых кластеров открыли Челябинский механико-технологический техникум, Озерский технический колледж, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова и Озерский технологический институт НИЯУ МИФИ.
В этом году начался набор абитуриентов на обучение еще в четырех центрах по отраслям «Машиностроение», «Металлургия», «Строительство», «Электроника и информационные технологии», для которых опорными площадками стали Миасский машиностроительный колледж, Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева, Южно-Уральский государственный педагогический колледж и Челябинский радиотехнический техникум.
В проект вовлечен бизнес региона. Так, в машиностроительной отрасли образовательные организации сотрудничают с автомобильным заводом «Урал» и компанией «ДСТ-Урал», в металлургической — с Челябинским трубопрокатным заводом и группой ММК. Два кластера отрасли «Атомная промышленность» взаимодействуют с ПО «Маяк», строительное направление поддерживает Союз строительных компаний Урала и Сибири. Направление «Электроника и информационные технологии» поддерживают «Научно-исследовательский институт по измерительной технике — радиотехнические комплексы имени А.М. Брейгина», НПО «Электромашина», «Интерсвязь», «Нейронек».
В 2024 году добавятся еще два образовательных кластера по направлению «Машиностроение» на площадках Политехнического колледжа (Магнитогорск) и Южно-Уральского энергетического техникума. Базовой площадкой для кластера по отрасли «Топливно-энергетический комплекс» станет Челябинский энергетический колледж им. С.Н. Кирова, а основным работодателем — «Россети Урал». Также будет вестись подготовка по отрасли «Клиническая и профилактическая медицина».
«Общий объем финансирования создания таких образовательно-производственных центров — 1,7 млрд руб. из разных источников, в том числе это средства предприятий,— сказал Алексей Текслер.— Это позволило создать современную материально-техническую базу и начать подготовку 3175 квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по новым программам и, что очень важно, совместно с работодателями».
В период проведения спецоперации значительно вырос государственный заказ для предприятий оборонно-промышленного комплекса, что обострило проблему дефицита кадров. В Челябинской области система профобразования отреагировала на новый вызов, отправив на производственную практику в сектор ОПК более 3,5 тыс. студентов, чтобы оперативно закрыть кадровые потребности.
В целом в Челябинской области из выпускников 2022–2023 учебного года 98% вышли на работу, причем более 70% — по специальности. Как отметил Алексей Текслер, это лучший результат за всю новейшую историю региона, однако нужно продолжать целенаправленно вместе с работодателями повышать этот показатель. «Залог успеха — это качественная практика, и тогда мы процент однозначно увеличим»,— считает губернатор.
Алексей Текслер поручил областному минобрнауки проработать вопрос воссоздания в регионе научно-производственных объединений, взяв за основу практику советских времен. «По сути это стыковка промышленности и вузов. Сегодня этот формат может быть востребованным. Я знаю, федеральный центр рассматривает эту возможность, но надо идти вперед и уже сейчас создавать такие коллаборации промышленных предприятий и научных учреждений»,— заявил губернатор.
Область продолжает поддержку проекта Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня. Большие ожидания у региональных властей связаны с проектом межвузовского кампуса, который начал создаваться на базе ЮУрГУ и ЧелГУ, а затем к его формированию подключились МГТУ имени Носова, ЮУрГАУ, ЮУГМУ и МИДиС. «Этот список открыт для участия, и другие наши вузы при наличии серьезных компетенций тоже могут участвовать. Уверен, что кампус станет крупнейшим российским центром подготовки кадров, поможет диверсифицировать экономику региона, усилить ее научно-интеллектуальную составляющую и притянет талантливую молодежь из нашего и, возможно, других регионов России и даже СНГ»,— отметил Алексей Текслер.
Успехи системы образования руководство области связывает с организацией продуманной профориентационной работы. С 2020 года в регионе реализуется концепция организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. С 1 сентября во всех школах для учащихся 6–11 классов будет предусмотрен профориентационный минимум. Каждый школьник на базовом уровне должен будет пройти определенный объем занятий, где расскажут о профессиях, а продвинутый уровень предусматривает коллаборацию с промышленными предприятиями и вузами.
Также с 1 сентября в школах Челябинской области откроются инженерные классы. Проект «Инженеры будущего 74» предполагает открытие пяти восьмых и такого же количества десятых классов такого профиля.
Вместе с тем регион набрал темпы строительства новых школ и детских садов. В 2022–2023 учебном году в Челябинской области ввели в строй шесть новых школ на 4,2 тыс. мест. Сейчас идет строительство и реконструкция еще 12 общеобразовательных учреждений. В прошлом календарном году возведено 12 детских садов почти на 2,5 тыс. мест, до конца этого года введут в эксплуатацию еще десять.
Как отметил на пленарном заседании председатель Челябинской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Юрий Конников, сегодня сотрудники образования отмечают результаты работы по развитию сферы в регионе. Среди них существенное повышение должностных окладов: в среднем по области величина ставок в течение 2022–2023 учебного года выросла на 11,5%. «Педагоги положительно оценивают работу в регионе по строительству и ремонту зданий, наполнению современным оборудованием. Люди говорят, что работать стало значительно комфортнее»,— сказал Юрий Конников. Также, по его словам, работники сферы образования отмечают плюсы реализации в регионе ряда федеральных решений, среди которых переход на единые образовательные стандарты и учебники, федеральный сервис «Конструктор рабочих программ».
Министр просвещения России Сергей Кравцов в видеообращении отметил рост престижа профессии учителя в целом по стране. По его словам, в этом году в вузы было подано 355 тыс. заявлений на поступление на педагогические специальности. «Важная мера со стороны государства — решение президента о продолжении выплат за классное руководство. С 1 сентября внедряются новые квалификационные требования, чтобы у каждого была возможность профессионального роста, — педагог-методист и педагог-наставник. Победители профессиональных конкурсов “Учитель года”, “Директор года”, “Воспитатель года” и других, всего их восемь, начнут получать денежные призы в размере от 200 тыс. руб. и более. На четверть увеличилась премия учителям за достижения в педагогической деятельности».