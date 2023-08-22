Ставка на практику

Вопрос подготовки кадров является ключевым для обеспечения устойчивого экономического развития региона и его конкурентоспособности. Для этого необходим комплекс мер, включающих эффективное взаимодействие средних и высших учебных заведений с работодателями, создание инфраструктуры для образовательной сферы, мероприятия, направленные на профориентацию детей и ряд других направлений. Об этом говорил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания. Глава региона отметил, что от той работы, которая сейчас проводится для развития образования, будет зависеть выполнение поставленных главой государства задач по достижению технологического суверенитета.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл. Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

«Президент поставил задачу обеспечить технологический суверенитет и дальнейшее устойчивое развитие экономики с опорой на собственные силы и ресурсы. Ключевая основа такого суверенного развития страны — интеллектуальный и кадровый потенциал, а это прямая зона ответственности сферы образования,— сказал губернатор.— Сегодня социально-экономическая устойчивость определяется наличием квалифицированных специалистов. Те регионы, которые это понимают, вкладываются в развитие образования, и в текущий момент, и в стратегическом плане будут выигрывать жесткую конкуренцию внутри страны».

Алексей Текслер отметил, что региональные власти прикладывают много усилий для интеграции системы образования и реального сектора экономики. Такая связь обеспечивает взаимное понимание потребностей сторон, а значит, возможность их учета при планировании будущего, подчеркнул глава региона. «Это также гарантирует успех совместных проектов, научно-исследовательской и инновационной деятельности»,— добавил губернатор.

Регион принимает активное участие в федеральном проекте «Профессионалитет». Челябинская область присоединилась к нему с момента его запуска — в 2022 году. Тогда начали работу четыре образовательно-производственных центра — в Челябинске, Озерске и Магнитогорске. Свои двери для более 1600 обучающихся новых кластеров открыли Челябинский механико-технологический техникум, Озерский технический колледж, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова и Озерский технологический институт НИЯУ МИФИ.

В этом году начался набор абитуриентов на обучение еще в четырех центрах по отраслям «Машиностроение», «Металлургия», «Строительство», «Электроника и информационные технологии», для которых опорными площадками стали Миасский машиностроительный колледж, Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева, Южно-Уральский государственный педагогический колледж и Челябинский радиотехнический техникум.

В проект вовлечен бизнес региона. Так, в машиностроительной отрасли образовательные организации сотрудничают с автомобильным заводом «Урал» и компанией «ДСТ-Урал», в металлургической — с Челябинским трубопрокатным заводом и группой ММК. Два кластера отрасли «Атомная промышленность» взаимодействуют с ПО «Маяк», строительное направление поддерживает Союз строительных компаний Урала и Сибири. Направление «Электроника и информационные технологии» поддерживают «Научно-исследовательский институт по измерительной технике — радиотехнические комплексы имени А.М. Брейгина», НПО «Электромашина», «Интерсвязь», «Нейронек».

В 2024 году добавятся еще два образовательных кластера по направлению «Машиностроение» на площадках Политехнического колледжа (Магнитогорск) и Южно-Уральского энергетического техникума. Базовой площадкой для кластера по отрасли «Топливно-энергетический комплекс» станет Челябинский энергетический колледж им. С.Н. Кирова, а основным работодателем — «Россети Урал». Также будет вестись подготовка по отрасли «Клиническая и профилактическая медицина».

«Общий объем финансирования создания таких образовательно-производственных центров — 1,7 млрд руб. из разных источников, в том числе это средства предприятий,— сказал Алексей Текслер.— Это позволило создать современную материально-техническую базу и начать подготовку 3175 квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по новым программам и, что очень важно, совместно с работодателями».

В период проведения спецоперации значительно вырос государственный заказ для предприятий оборонно-промышленного комплекса, что обострило проблему дефицита кадров. В Челябинской области система профобразования отреагировала на новый вызов, отправив на производственную практику в сектор ОПК более 3,5 тыс. студентов, чтобы оперативно закрыть кадровые потребности.

В целом в Челябинской области из выпускников 2022–2023 учебного года 98% вышли на работу, причем более 70% — по специальности. Как отметил Алексей Текслер, это лучший результат за всю новейшую историю региона, однако нужно продолжать целенаправленно вместе с работодателями повышать этот показатель. «Залог успеха — это качественная практика, и тогда мы процент однозначно увеличим»,— считает губернатор.

Алексей Текслер поручил областному минобрнауки проработать вопрос воссоздания в регионе научно-производственных объединений, взяв за основу практику советских времен. «По сути это стыковка промышленности и вузов. Сегодня этот формат может быть востребованным. Я знаю, федеральный центр рассматривает эту возможность, но надо идти вперед и уже сейчас создавать такие коллаборации промышленных предприятий и научных учреждений»,— заявил губернатор.

Область продолжает поддержку проекта Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня. Большие ожидания у региональных властей связаны с проектом межвузовского кампуса, который начал создаваться на базе ЮУрГУ и ЧелГУ, а затем к его формированию подключились МГТУ имени Носова, ЮУрГАУ, ЮУГМУ и МИДиС. «Этот список открыт для участия, и другие наши вузы при наличии серьезных компетенций тоже могут участвовать. Уверен, что кампус станет крупнейшим российским центром подготовки кадров, поможет диверсифицировать экономику региона, усилить ее научно-интеллектуальную составляющую и притянет талантливую молодежь из нашего и, возможно, других регионов России и даже СНГ»,— отметил Алексей Текслер.

Успехи системы образования руководство области связывает с организацией продуманной профориентационной работы. С 2020 года в регионе реализуется концепция организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. С 1 сентября во всех школах для учащихся 6–11 классов будет предусмотрен профориентационный минимум. Каждый школьник на базовом уровне должен будет пройти определенный объем занятий, где расскажут о профессиях, а продвинутый уровень предусматривает коллаборацию с промышленными предприятиями и вузами.

Также с 1 сентября в школах Челябинской области откроются инженерные классы. Проект «Инженеры будущего 74» предполагает открытие пяти восьмых и такого же количества десятых классов такого профиля.

Вместе с тем регион набрал темпы строительства новых школ и детских садов. В 2022–2023 учебном году в Челябинской области ввели в строй шесть новых школ на 4,2 тыс. мест. Сейчас идет строительство и реконструкция еще 12 общеобразовательных учреждений. В прошлом календарном году возведено 12 детских садов почти на 2,5 тыс. мест, до конца этого года введут в эксплуатацию еще десять.

Как отметил на пленарном заседании председатель Челябинской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Юрий Конников, сегодня сотрудники образования отмечают результаты работы по развитию сферы в регионе. Среди них существенное повышение должностных окладов: в среднем по области величина ставок в течение 2022–2023 учебного года выросла на 11,5%. «Педагоги положительно оценивают работу в регионе по строительству и ремонту зданий, наполнению современным оборудованием. Люди говорят, что работать стало значительно комфортнее»,— сказал Юрий Конников. Также, по его словам, работники сферы образования отмечают плюсы реализации в регионе ряда федеральных решений, среди которых переход на единые образовательные стандарты и учебники, федеральный сервис «Конструктор рабочих программ».

Министр просвещения России Сергей Кравцов в видеообращении отметил рост престижа профессии учителя в целом по стране. По его словам, в этом году в вузы было подано 355 тыс. заявлений на поступление на педагогические специальности. «Важная мера со стороны государства — решение президента о продолжении выплат за классное руководство. С 1 сентября внедряются новые квалификационные требования, чтобы у каждого была возможность профессионального роста, — педагог-методист и педагог-наставник. Победители профессиональных конкурсов “Учитель года”, “Директор года”, “Воспитатель года” и других, всего их восемь, начнут получать денежные призы в размере от 200 тыс. руб. и более. На четверть увеличилась премия учителям за достижения в педагогической деятельности».

Василий Агафонов