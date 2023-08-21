В полиции прокомментировали ДТП с участием Владимира Писарского

В ГУ МВД России по Самарской области прокомментировали ДТП с участием нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского. По данным полиции, «водитель Mercedes-Benz AMG 1996 года рождения, двигаясь на ул. Ново-Садовой по крайней левой полосе, не обеспечив постоянного контроля за транспортным средством, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем марки Mercedes-Benz G».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Авария с участием двух дорогих автомобилей Mercedes-Benz произошла в обед 21 августа на ул. Ново-Садовой. В результате ДТП никто не пострадал, уточнили в полиции.

Уроженец Крыма Владимир Писарский перешел в «Крылья Советов» в декабре 2022 года из «Оренбурга». В составе самарской команды в минувшем сезоне он провел 11 матчей в Российской премьер-лиге. В текущем сезоне нападающий не выходил на поле из-за травмы.

Евгений Чернов