Сотрудникам КамАЗа запретили пользоваться техникой Apple в служебных целях

Руководство КамАЗа запретило своим сотрудникам пользоваться техникой Apple в служебных целях. Приказ об этом подписал гендиректор компании Сергей Когогин, передает корпоративное издание предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Запрещено пользоваться не только телефонами, но и планшетами, ноутбуками, компьютерами, часами и другой техникой. Кроме того, теперь на данных устройствах нельзя устанавливать корпоративные SIM-карты. Также на гаджетах не будут поддерживаться информационные системы предприятия.

В компании уточнили, что продукция Apple является недостаточно надежной с точки зрения защиты информации.

"Ъ-Казань"