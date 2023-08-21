СБУ заявила об аресте имущества российского генерал-полковника Капашина

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что арестовала имущество, принадлежащее начальнику Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия ВС РФ генерал-полковнику Валерию Капашину и записанное на его родственников. Арестованы активы и недвижимость на сумму более 1 млрд гривен (почти $28 млн). В отношении генерал-полковника расследуется уголовное дело по статьям о взаимодействии с государством-агрессором, пособничестве ему и финансировании терроризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Капашин

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Валерий Капашин

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

В список арестованных активов входят более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс. кв. м жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавской области, сообщает СБУ в своем Telegram-канале. Среди имущества — дом семьи Валерия Капашина, гостиницы и рестораны премиум-класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью почти 30 тыс. кв. м.

По данным СБУ, имущество было оформлено на дочь и зятя военного, которые проживали на Украине, но накануне начала СВО выехали в Россию, где получили российское гражданство. Доходы от семейного бизнеса, сообщает СБУ, использовались для инвестиций в проекты в России и в Донбасских республиках, а часть этих денег попала в российский бюджет в виде налогов и сборов.

Во время обысков, как уверяет СБУ, были обнаружены «запрещенная советская символика и пропагандистская литература России, а также награды, врученные Валерию Капашину в Кремле».

Сейчас продолжается уголовное расследование по статьям: ч. 4 ст. 111- 1 (осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором), ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма). Когда началось расследование, СБУ не уточняет.

72-летний Валерий Капашин родился на Украине, в Полтавской области. Возглавляет Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия с апреля 2001 года. В 2017 году участвовал в церемонии уничтожения последнего химического боеприпаса в РФ на объекте «Кизнер». Среди прочего награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1996), орденом Почета (2001), орденом «За военные заслуги» (2004).

По данным Forbes от 2020 года, доход Валерия Капашина составлял 6,1 млн руб., семейный — 36,1 млн руб.

Мария Федотова