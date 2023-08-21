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На Кубани проведут 2 тысячи мероприятий в день Государственного флага России

22 августа в Краснодарском крае организуют около 2 тыс. патриотических акций, посвященных Дню Государственного флага России. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Краснодаре казаки поднимут флаг России на Главной городской площади. В Горячем Ключе и центре Сочи устроят автопробеги, а в Лазаревском районе пройдет парад яхт и катамаранов, украшенных триколором.

В Анапе возле «Русских ворот» и в Новороссийске на вершине Маркотхского хребта развернут большие флаги. В Армавире пройдет тематический велопробег. Во многих городах волонтеры будут раздавать жителям и туристам флажки и ленты-триколоры.

Георгий Ефименко

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