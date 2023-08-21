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В Ростовской области ФСБ задержала гражданку Украины по подозрению в шпионаже

Сотрудники УФСБ Ростовской области задержали гражданку Украины по подозрению в шпионаже в пользу ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба управления. Данные о задержанной не раскрываются.

Согласно информации УФСБ, женщина неоднократно бывала в Ростовской области с целью сбора информации о местах дислокации воинских подразделений российской армии. С помощью телефона украинка фиксировала места расположения средств ПВО и перемещения танков и военной техники. Собранную информацию она передавала СБУ.

«Полученные ею данные могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава российских Вооруженных сил и техники»,— сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Против задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). У женщины изъяты средства связи. Ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

Анастасия Назарова

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