По итогу первого квартала 2023 года внешнеторговый оборот Удмуртии с Ираном увеличился в 2,7 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. У компаний страны есть спрос на машиностроительную продукцию, изделия из металлов, нефтегазовое оборудование и пищевую продукцию, рассказала вице-премьер правительства республики Ольга Абрамова.

С 21 по 23 августа в Иране пройдет бизнес-миссия, участие в которой примут ИТ-компания из Удмуртии, производитель алюминиевых конструкций, нефтегазового оборудования, рапсового масла, крестьянско-фермерское хозяйство и другие предприятия. В частности, для компаний организована деловая программа, в том числе индивидуальные встречи с потенциальными партнерами и выезды на предприятия.