У стюардессы вылетевшего из Сочи рейса во время полета остановилось сердце

У стюардессы рейса Сочи — Москва во время полета остановилось сердце. Как сообщает пресс-служба Росздравнадзора, ее спас глава ведомства по Москве и Московской области Роман Курынин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

У женщины остановилось сердце, когда самолет набрал высоту. Глава столичного Росздравнадзора оказал ей помощь, в том числе восемь минут делал непрямой массаж сердца. Через 25 минут борт приземлился в Волгограде, где женщину передали реанимационной бригаде.

«Долг каждого сотрудника Росздравнадзора — контролировать оказание медицинской помощи гражданам нашей страны, а в экстренных случаях, как показала практика,— принимать и непосредственное участие в спасении конкретной человеческой жизни»,— прокомментировали «РИА Новости» произошедшее в ведомстве.

Татьяна Ручкина

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