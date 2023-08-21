Уборочная кампания началась в Челябинской области

В Челябинской области стартовала уборочная кампания. Сельхозпроизводители приступили к уборке яровых зерновых культур, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

В этом году в Челябинской области предстоит убрать 1,96 млн га сельскохозяйственных культур. По данным первого заместителя министра сельского хозяйства региона Евгения Литвинов, на сегодня аграрии обмолотили первые 150 тыс. га зерновых, собрали 215 тыс. т зерна. К началу уборочной кампании сельхозпроизводители приобрели 159 новых тракторов и 63 комбайна.

В минсельхозе региона отмечают, что в этом году из-за периодов с аномально высокими температурами не удалось получить традиционно высокие показатели урожайности на сборе озимых культур и зерновых первых сроков сева. Оценочная урожайность выше на зерновых культурах вторых и третьих сроков сева. Сейчас самая высокая урожайность зерна регистрируется в Сосновском районе – почти 26 центнеров с одного гектара.

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