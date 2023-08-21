В пяти муниципалитетах отменен режим ЧС из-за улучшения ситуации с вывозом ТБО

Глава Башкирии отменил режим чрезвычайной ситуации в Краснокамском, Татышлинском, Янаульском районах, городах Нефтекамске и Агидели в связи со стабилизацией ситуации по вывозу мусора. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Режим ЧС в пяти муниципалитетах вводился в начале июля после прекращения сбора и вывоза отходов регоператором ООО «Дюртюлимелиоводстрой». В июне представители компании заявили о силовом захвате двух полигонов ТКО, расположенных вблизи Янаула и Нефтекамска, где в соответствии с территориальной схемой размещали отходы из Янаула и Янаульского района, Нефтекамска, Краснокамского и Татышлинского районов. 5 июля минэкологии Башкирии издало приказ о лишении компании статуса регоператора, а 7 июля подало иск о расторжении соглашения с ней. Регоператор заявил встречный иск, в котором просит признать недействительным решение ведомства.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте