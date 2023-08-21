Для республиканского ГИБДД закупают десять Lada Vesta за 13,9 млн рублей

ГКУ «Безопасный регион» на аукционе 31 августа выберет поставщика десяти оперативно-служебных легковых автомобилей Lada Vesta (седан) или эквивалент для последующей передачи Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Башкирии, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 13,9 млн руб., он будет оплачен из бюджета республики.

Автомобили необходимо доставить в течение 20 дней в Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД региона на Колгуевскую улицу. Автомобили должны быть с бензиновым двигателем, механической коробкой передач, боковыми зеркалами заднего вида с подогревом, задними датчиками парковки, кондиционером, подушками безопасности водителя и пассажира, автоматической блокировкой дверей с началом движения, электронным противоугонным устройством. Цвет кузова должен быть белый или серый. В комплекте должен быть инструмент водителя (домкрат и баллонный ключ в органайзере) и набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, хлопчатобумажные перчатки).

Поставщик должен предоставить гарантию на три года или 100 тыс. км пробега.

Майя Иванова

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