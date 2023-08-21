Экс-глава Кушнаренковского района возглавил институт «Башкирская лошадь»

Бывший глава Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин возглавил научно-исследовательский институт «Башкирская лошадь».

Институт создан в начале июля в форме автономной некоммерческой организации. Первоначально его руководителем выступал Сергей Краснов. Господин Гизатуллин возглавил учреждение спустя месяц после его регистрации.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2022 года Кушнаренковский районный суд Башкирии приговорил Руслана Гизатуллина 200 часам обязательных работ за превышение должностных полномочий.

Наталья Балыкова

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