АО РЖД укладывает новый путь рядом с поврежденной паводком веткой на БАМе

АО РЖД начало укладывать новый путь на БАМе на перегоне Нижнеангарск—Холодная, где 19 августа из-за разрушения дамбы и выхода из русла реки Холодная было размыто порядка 1 тыс. метров насыпи, а движение поездов по магистрали полностью прекратилось. Как сообщает пресс-служба компании, формировать насыпь для нового пути специалисты начали «не дожидаясь, пока вода полностью спадет».

«Всего потребуется восстановить 1800 метров железнодорожного пути, мостовой переход, 1200 метров контактной сети и 20 контактных опор. Основные силы сейчас направлены на помощь региональным властям в ликвидации прорыва защитной дамбы и возвращения реки Холодная в русло»,— уточняется в сообщении.

На месте размыва на БАМе сейчас работает около 200 человек и порядка 50 единиц техники — самосвалы, бульдозеры, грейдер.

Влад Никифоров, Иркутск