Газ – для Вас! По программе догазификации в Екатеринбурге построено более 36,5 километра сетей

В уральской столице активно ведется работа по подключению к голубому топливу домовладений в рамках президентской программы социальной газификации. Новый уровень комфортной жизни уже испытали на себе сотни семей.



Фото: предоставлено АО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»

За время реализации программы догазификации специалисты АО «Екатеринбурггаз» построили более 36,5 километра газопроводов. Это создало техническую возможность для подключения 725 частных домов. Отметим, что сети до границ земельных участков подводятся бесплатно для потребителей.

На разных стадиях проектирования и строительства находится более 770 новых объектов газораспределительных систем на территории Екатеринбурга. Их общая протяженность составит порядка 680 километров. Тем самым техническая возможность подключения к газу будет создана еще для более чем 1600 владельцев земельных участков.

Жители Екатеринбурга в свою очередь подали 2090 заявок на бесплатное подключение к газу своих частных жилых домов, 1865 соответствующих договоров заключено – по ним ведутся работы. Тех, кто уже подготовил домовладения к приходу голубого топлива, специалисты подключают. Газ по программе запущен в 315 частных домовладениях города.

Напомним, что по программе социальной газификации, объявленной президентом Владимиром Путиным, сети по территории земельного участка, разводку внутри дома, приобретение и монтаж необходимого оборудования оплачивает собственник. При этом по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе введен расширенный пакет мер социальной поддержки. В зависимости от имущественного положения свердловчан сумма может составлять от 100 до 250 тысяч рублей.

Возможность получить субсидии на выполнение работ по газификации частных домовладений предоставляется многодетным и малоимущим семьям, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, ветеранам боевых действий и другим категориям граждан. С помощью компенсации можно покрыть до 90% затрат на подключение дома к газопроводу. Кроме того, есть возможность газификации за счет областного материнского капитала, который в 2023 году составляет 160 687 рублей.

Подать заявку на заключение договора на технологическое присоединение можно несколькими способами:

через сайт Единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ,

на портале Госуслуг,

лично в центре обслуживания клиентов АО «Екатеринбурггаз» (улица Белинского, 37).

«Екатеринбурггаз» осуществляет поставку газа населению, транспортировку газа промышленным потребителям, технологическое присоединение к газовым сетям новых потребителей и техническое обслуживание газового оборудования на территории Екатеринбурга. Потребление природного газа в Екатеринбурге превышает 3 миллиарда кубометров в год. Газ используют 800 предприятий Екатеринбурга и почти 400 тысяч потребителей среди населения.

АО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»