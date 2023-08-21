Глава СКР заинтересовался зауральской школой, где три года идет капремонт

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Курганской области Богдану Францишко представить доклад о результатах проверки по информации о затянувшемся капитальном ремонте в школе в Макушино. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщается в telegram-канале Информационного центра СК России.

Сведения о ненадлежащем проведении ремонта и обслуживании размешены в социальных сетях. «Работы, на которые были выделены значительные бюджетные средства, проводились в течение трех лет, однако до настоящего времени не завершены: в учебных классах стены и потолки покрыты плесенью, в помещениях присутствует зловонный запах, напольные и потолочные покрытия разрушаются»,– говорится в сообщении Информационного центра СК РФ. Школьные коридоры регулярно затапливаются из-за ветхого состояния систем водоснабжения и водоотведения, а на территории учебного заведения нет тротуаров и освещения.

Богдан Францишко должен доложить Александру Бастрыкину о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по решении.

В департаменте образования и науки Курганской области ранее заявили на своей странице во «ВКонтакте», что информация о ненадлежащем капремонте школы №2 в Макушино недостоверна. В комментариях под этой публикацией ведомства, жители Курганской области заявили, что э»то не фейк, а факты, которые подтверждены фото», приложив фотографии из школы в качестве доказательств.

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