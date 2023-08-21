В Казани стоимость квадратного метра в новостройках может вырасти до 200 тысяч

Средняя стоимость 1 кв. м в казанских новостройках может увеличиться до 200 тыс. руб. с нынешних 190 тыс. Это может произойти в конце текущего года, а объясняется это ростом цены строительных материалов, передает «Бизнес Онлайн».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Стоимость 1 кв. м в казанских новостройках с апреля 2023 года уже выросла на 9%. За июль в городе продали 1,5 тыс. квартир, что составляет треть от того, что продавалось в течение полугода.

Рост цен на жилье застройщики объясняют падением курса рубля по отношению к иностранной валюте и инфляцией.

"Ъ-Казань"