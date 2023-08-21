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Из Заволжья будут делать «город советской мечты»

Для Заволжья (Нижегородская область) будет разработана архитектурная концепция, которая поможет ему приобрести облик «города советской мечты». Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин, заниматься разработкой концепции будет администрация Городецкого муниципального округа.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Обратил в центре Заволжья внимание на пару свежеотремонтированных фасадов. Работы провели в рамках капитального ремонта, но важно решать вопрос комплексно и приводить в порядок не отдельные дома»,— отметил губернатор.

Андрей Репин

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