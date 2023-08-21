Неудавшуюся поджигательницу военкомата в Сестрорецке объявили экстремистом

Росфинмониторинг добавил в список террористов и экстремистов 53-летнюю Наталию Колядину, которая пришла к зданию военкомата в Сестрорецке, чтобы его поджечь. Перечень опубликован на сайте службы.

1 августа около полудня госпожа Колядина зашла в здание военкомата Кронштадтского и Курортного районов в Сестрорецке и сообщила дежурному, что планирует поджечь здание. После этого женщину задержали и нашли у нее две бутылки с зажигательно смесью. На следующий день Сестрорецкий районный суд Петербурга постановил, что она нуждается в психиатрической помощи. После этого ее на 30 суток поместили в стационар для прохождения психиатрической судебной экспертизы.

Позднее СМИ сообщили, что Наталия Колядина с 1996 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом шизофрения. Сообщалось также, что она стала жертвой телефонных мошенников, которые сначала убедили ее перевести им 650 тыс. руб., а потом предложили способ их вернуть. Для этого ей нужно было поджечь военкомат.

Подробнее о попытках устроить пожар в зданиях военкоматов в разных регионах России читайте в материале «Ъ» — «Мошенники объявили войну военкоматам».

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