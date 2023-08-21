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Коммерсантъ FM
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Осужденному за убийство годовалой дочери волгоградцу дали 22 года колонии

Волгоградский областной суд огласил приговор по делу 26-летнего Владимира Сильчева, обвиняемого в жестоком убийстве годовалой дочери (п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленном причинении средней степени тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ) и угрозе убийством, в том числе в связи с выполнением общественного долга (ч. 1, ч. 2 ст. 119 УК РФ). Подробности сообщили в пресс-службах суда, региональных прокуратуры и СУ СКР.

Позицию обвинения представляла на процессе прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Волгоградской области Наталья Антимирова. Защищали осужденного Марианна Лукъяновская и Эдуард Яппаров. Решение 21 августа вынесла судья Виктория Плотицына.

Следствием и судом установлено, что с 16 на 17 июня 2022 года пьяный подсудимый в частном доме в Дубовском районе Волгограда поссорился с сожительницей. «В отместку женщине и, будучи раздраженным плачем их годовалой дочери, он бросил ребенка на диван и с усилием сдавил девочке шею. После этого он несколько раз ударил ребенка головой о стену, избил ремнем. Всего, согласно заключению экспертизы, девочке было нанесено не менее 38 ударов в область головы и других частей тела»,— рассказали в прокуратуре. В суде уточнили, что мужчина избивал ребенка в том числе металлической бляшкой ремня. Женщина пыталась спасти дочь, но Владимир Сильчев якобы не давал ей этого сделать — угрожал убийством.

Также волгоградцу инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Судом установлено, что 17 мая 2020 года осужденный вывернул сожительнице руку и прокрутил вверх, причинив закрытый оскольчатый перелом плеча. В марте 2022-го он якобы угрожал женщине убийством, направляя в ее сторону струю огня от распыления дезодоранта на зажигалку.

Расследованием занимался первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Волгоградской области.

«Мужчина виновным себя не признал и пояснил в суде, что руку своей сожительнице не ломал, убийством ей не угрожал. По его версии, смертельные телесные повреждения своей дочери причинила его сожительница»,— говорится в сообщении прокуратуры.

11 июля коллегия присяжных заседателей Волгоградского облсуда признала Владимира Сильчева виновным по всем инкриминируемым составам преступления и не заслуживающим снисхождения. Прокуратура просила для мужчины 23 года, суд дал 22 года колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года.

Дарья Васенина, Саратов

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