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Врачи в Ижевске удалили 6-килограммовую кисту пожилой женщине

В столице Удмуртии врачи Городской клинической больницы №6 удалили у 66-летней пациентки кисту яичника. Вес новообразования превысил 6 кг, а диаметр составил 30 см, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ижевчанка обратилась за помощью к врачам с жалобами на быстро увеличивающийся объем живота, а в результате обследования у нее выявили новообразование в яичнике. Как рассказала врач акушер-гинеколог Юлия Можаева, размер кисты и наличие в анамнезе нескольких хирургических вмешательств привели к тому, что была проведена лапаротомия, а также удалены левые придатки матки.

В настоящее время пациентка после операции чувствует себя хорошо. Через несколько дней женщину выпишут на амбулаторное лечение.

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