Из-за аварии целый микрорайон в Казани остался без воды

В Казани целый микрорайон остался без воды в связи с аварией на водоводе. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел на пересечении улиц Баруди и Серова. Сторонняя организация повредила водовод в ходе прокладки ливневки. Данный водовод обеспечивает водоснабжение данного микрорайона.

На место ЧП выехала бригада. Сейчас специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. Для подвоза воды направлены автоцистерны.

«Характер повреждения трубопровода не позволил восстановить водоснабжение в сжатые сроки. Специалисты предприятия делают все возможное для скорейшего устранения аварии»,— уточнили в МУП «Водоканал».

"Ъ-Казань"