Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из-за аварии целый микрорайон в Казани остался без воды

В Казани целый микрорайон остался без воды в связи с аварией на водоводе. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел на пересечении улиц Баруди и Серова. Сторонняя организация повредила водовод в ходе прокладки ливневки. Данный водовод обеспечивает водоснабжение данного микрорайона.

На место ЧП выехала бригада. Сейчас специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. Для подвоза воды направлены автоцистерны.

«Характер повреждения трубопровода не позволил восстановить водоснабжение в сжатые сроки. Специалисты предприятия делают все возможное для скорейшего устранения аварии»,— уточнили в МУП «Водоканал».

"Ъ-Казань"

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...