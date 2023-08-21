Из-за аварии целый микрорайон в Казани остался без воды

В Казани целый микрорайон остался без воды в связи с аварией на водоводе. Об этом говорится в сообщении мэрии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Инцидент произошел на пересечении улиц Баруди и Серова. Сторонняя организация повредила водовод в ходе прокладки ливневки. Данный водовод обеспечивает водоснабжение данного микрорайона.
На место ЧП выехала бригада. Сейчас специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. Для подвоза воды направлены автоцистерны.
«Характер повреждения трубопровода не позволил восстановить водоснабжение в сжатые сроки. Специалисты предприятия делают все возможное для скорейшего устранения аварии»,— уточнили в МУП «Водоканал».