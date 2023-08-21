Выручка ПАО «МегаФон» выросла за первое полугодие текущего года на 13%, до почти 210 млрд руб. Аналогичным образом выросла и сервисная выручка. Показатели связаны с увеличением доходов от контентных услуг, цифровых решений для бизнеса, а также расширением абонентской базы. Последняя достигла отметки 75,8 млн. Как объясняют в компании, положительная динамика обусловлена актуальными тарифными предложениями, в том числе переходом абонентов на новую линейку «МегаФон 3.0» с «МегаСилами» и их безлимитным доступом к востребованным сервисам.

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«Яндексу» грозит штраф до 500 тыс. руб. из-за рекламы БАДов, пишет «Фонтанка». Петербургское управление антимонопольной службы выяснило, что «Яндекс» рекламировал БАДы без предупреждения о том, что они не являются лекарственным средством.