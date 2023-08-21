Артюхов объявил о крупнейшем международном музыкальном конкурсе на Ямале

На Ямале в феврале следующего года впервые пройдет международный конкурс «Симфония Ямала». Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Как указано на сайте окружного правительства, участие в конкурсе смогут принять исполнители классической музыки от 18 до 30 лет со всего мира. Оценивать конкурсантов будут в трех номинациях: «фортепиано», «скрипка» и «виолончель».

Подать заявку на участие можно будет с 10 сентября. Основной целью конкурса является популяризация классическое искусство. Художественным руководителем конкурса станет народный артист России Денис Мацуев. Первый отборочный этап начнется в ноябре и пройдет в дистанционно. Конкурсанты должны будут представить видео сольных номеров. Жюри, в состав которого войдут 12 известных музыкантов, выберет 15 лучших конкурсантов, которые приедут на Ямал для участия в очных турах.

Финал конкурса пройдет с 9 по 11 февраля 2024 года в Салехарде.

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