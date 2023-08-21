В Свердловской области похолодает до +2 градусов

На территории Свердловской области ожидается похолодание до +2°, следует из данных Уральского гидрометцентра. Кроме того, синоптики объявили штормовое предупреждение на 21 и 22 августа из-за высокого класса пожароопасности в регионе.

Ночью во вторник, 22 августа, температура составит +6°…+11°, в горах и низинах региона она опустится до +2°. Днем температура составит +15°…+20. Местами ожидается небольшой дождь, ночью будет ветер до 7 м/с, а днем — до 10 м/с.

В среду, 23 августа, в регионе местами будет небольшой дождь. Ночная температура составит +5°…+10°, а дневная — +17°…+22°, но на крайнем севере до +12°. Ветер будет до 8 м/с. В четверг, 24 августа, в области также ожидается небольшой дождь, ветер до 8 м/с. Ночью температура воздуха составит +3°…+8°, а днем — +14°…+19°.

Полина Хабарова

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