Глава Абакана призвал не портить благоустройство расклейкой агитматериалов

Мэр Абакана Алексей Лемин попросил участников избирательных кампаний оставить в покое городское имущество. Его призыв не нарушать правила благоустройства опубликован на официальном портале столицы Республики Хакасия и в аккаунтах главы города в соцсетях.

«Убедительно прошу: оставьте в покое городское имущество! Расклейка агитационных материалов на остановках, электроопорах, столбах, лавочках и другой городской мебели – это мусор и откровенное пренебрежение к работе городских коммунальщиков», — напомнил глава города. По его мнению, «идти в политическую власть, нарушая законодательство, – это, как минимум, странно».

В настоящее время в Абакане идут кампании по выборам главы республики, верховного совета, а также городского совета. Алексей Лемин является секретарем абаканского отделения «Единой России». Он возглавляет список кандидатов партии на выборах в муниципальный парламент.

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Валерий Лавский