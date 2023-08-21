В Башкирии выберут поставщиков дорожной техники в лизинг за 908 млн рублей

Администрации городов, районов и сел Башкирии на двух аукционах 6 сентября выберут поставщиков в лизинг 20 автогрейдеров для строительства и содержания дорог и 26 комбинированных дорожных машин для коммунального хозяйства, сообщается на сайте госзакупок. Совокупная начальная цена двух контрактов составит 908,52 млн руб., из них на покупку автогрейдеров выделят 374,61 млн руб., комбинированных дорожных машин — 533,91 млн руб. Один автогрейдер оценивается в 12,49 млн руб., дорожная машина — в 13,69 млн руб. Они будут оплачены из бюджета Башкирии. Срок лизинга — пять лет, затем имущество переходит в собственность заказчиков.

20 автогрейдеров требуются, в том числе, для администрации Кировского района Уфы, Кумертау, Межгорья, Стерлитамака, Салавата. Их необходимо поставить до декабря. Масса одного автогрейдера составляет от 15 до 18 т, в них должны быть отопители, средства защиты операторов.

26 комбинированных дорожных машин необходимо поставить в течение трех месяцев 21 заказчику, в том числе, по две — управлению коммунального хозяйства и благоустройства Уфы и администрациям районов Уфы, управлению ЖКХ Стерлитамака.

Как сообщал «Ъ-Уфа», администрации девяти районов Башкирии на аукционе 31 августа намерены выбрать поставщика десяти фронтальных погрузчиков по договору лизинга за 118,75 млн руб.

Майя Иванова

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