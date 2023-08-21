На расчистку Казани от объявлений из бюджета тратят почти 2 млн рублей в месяц

В Казани на расчистку города от рекламных объявлений, которые клеят на опоры освещения, остановки и заборы, каждый месяц из бюджета тратят почти 2 млн руб. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр города Ильсур Метшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По его словам, этим ежедневно занимаются четыре бригады. Они расчищают около 3,3 тыс. опор в Казани. Однако этого недостаточно, в связи с этим господин Метшин поручил УВД разобраться с несогласованной расклейкой рекламных объявлений.

«У нас есть законные форматы донесения информации до наших жителей и гостей столицы. Любую информацию о продвижении любого продукта можно сделать цивилизованным образом. Прошу этот бардак прекратить»,— сказал мэр.

"Ъ-Казань"