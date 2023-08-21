На Кубани финансирование программы развития промышленности выросло в 2,5 раза

В 2023 году финансирование госпрограммы развития промышленности Краснодарского края превысило 1,5 млрд руб. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (630 млн руб.), и почти втрое выше, чем в 2021 году (580 млн руб.), рассказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

«Ключевые показатели отрасли тоже вселяют уверенность. В 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022-го у нас увеличился и составил 111,7% индекс промышленного производства, выросли налоговые поступления в бюджеты всех уровней — сумма превышает 9,1 млрд руб.»,— рассказал председатель краевого парламента.

Господин Бурлачко напомнил, что еще в 2015 году на Кубани приняли закон о промышленной политике и работа по его совершенствованию ведется постоянно. Только за последние несколько лет его корректировали шесть раз. Изменения касались дальнейшего развития индустриальных парков, которые, несмотря на санкционное давление, помогают региону поддерживать набранные темы производства. Их управляющие компании и резиденты получают утвержденные на федеральном и региональном уровнях меры поддержки.

Руководитель регионального парламента также напомнил, что кубанские депутаты добились важных изменений и в федеральном законодательстве. В частности, был принят документ, которым перечень вопросов субъектов РФ дополнен пунктом по осуществлению полномочий в сфере промышленной политики, предусмотренных профильным ФЗ.

Леонид Ломакин

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