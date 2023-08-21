Минераловодские таможенники изъяли партию контрафактной Pepsi на 1,5 млн рублей

Сотрудники таможенного управления Минеральных Вод задержали на трассе «Кавказ» фуру, перевозившую партию контрафактного напитка Pepsi на сумму 1,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы в Telegram-канале ведомства. Грузовик направлялся из Владикавказа в Таганрог.

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«Внутри фуры таможенники нашли 12 тыс. бутылок газировки с незаконным нанесением логотипа Pepsi. Партию изъяли»,— сообщает Федеральная таможенная служба.

Отмечается, что владельцам товара грозит уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака.

Анастасия Назарова