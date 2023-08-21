Контракт на строительство школы в селе Кубиязы подписали с третьего раза

Управление капитального строительства Башкирии заключило контракт стоимостью 326,3 млн руб. на строительство школы на 120 мест, совмещенной с детским садом на 60 мест, в селе Кубиязы Аскинского района с уфимским ООО «Экстра», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляла 329,68 млн руб.

Ранее УФАС по Башкирии дважды признало необоснованными жалобы на конкурс по отбору подрядчика строительства школы. Жалобы подавали ООО «Стройгигант» (Салават) и ООО «Модуль-М» (Благовещенск), которые недобрали баллов за квалификацию. Комиссией УФАС установила, что в составе заявки «Модуль-М» был представлен контракт, работы по которому не завершены, поэтому заказчик правомерно не оценил его, а «Стройгигант» не представил в своей заявке договор на выполнение работ по строительству здания административно-бытового корпуса НГДУ «Альметьевнефть» на 410,51 млн руб.

Ранее первый победитель торгов — ООО «Главспецстрой» — отказался от заключения контракта, а затем конкурс отменил сам заказчик.

По условиям контракта, до декабря 2024 года в старой школе площадью 4,3 тыс. кв. м требуется построить два учебных корпуса с пристроями, столовую, спортивный зал, медицинский блок, детскую площадку.

ООО «Экстра» зарегистрировано в апреле 2006 года в Уфе. Владелец — Вадим Чанышев. Выручка в 2022 году составила 423,3 млн руб., чистая прибыль — 8,5 млн руб.

Майя Иванова

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