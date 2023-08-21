«Провинциальности здесь нет вообще»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о тайских брендах, представленных на фестивале дизайна в Транге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pakktaiidesignweek.com Фото: pakktaiidesignweek.com

Недавно я совершенно случайно оказалась на фестивале дизайна в небольшом тайском городе Транге. Называется мероприятие Pakk Taii Design Week, и оно оказалось очень даже интересным, хотя ожидаешь от подобного, конечно, местечковости и провинциальности. Их тут нет вообще. От инсталляций на тему ремесел до фотовыставки в старом Hotel 23 все сделано на хорошем уровне.

А еще были представлены прекрасные тайские бренды, которые так или иначе связаны с ремеслами и поддержкой сообщества региона. Расскажу о некоторых из них. Первый — Kram Koon, специализируется на одежде и аксессуарах из ткани индиго. Ее окраска для одного предмета требует порядка 15 часов ручного труда, а каждый рисунок получается уникальным.

Другой интересный бренд — SarnSard. Он работает с таким традиционным ремеслом, как плетение из бананового листа. Есть среди работ марки и аксессуары вроде сумок-шоперов и кошельков, но самое интересное — мебель и предметы интерьера. От ламп и кофейных столиков до ширм, диванов и крупных настенных панно. Еще один любопытный бренд — PlanToys. Он делает разнообразные игрушки из дерева. Что особенно приятно, они не только эко-френдли, но и правда красивы и нравятся детям. Последнее я не раз проверила на своих.