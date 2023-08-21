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«Достоевский сбежал сам, чтобы не оказаться в психушке»

Петр Воронков — об отношениях писателя с Аполлинарией Сусловой

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, кем была возлюбленная Федора Михайловича, о ее характере, а также о том, как закончился их роман.

Фото: wikipedia.org

Фото: wikipedia.org

В Нижний Новгород отправляемся сегодня — на улицу Володарского, дом 57. Здесь в позапрошлом веке проживала возлюбленная Федора Достоевского Аполлинария Прокофьевна Суслова. Ее черты можно легко обнаружить почти у всех ключевых героинь его творчества. Это и Настасья Филипповна, и отчасти Аглая в «Идиоте», Катерина Ивановна в «Братьях Карамазовых», Дуня в «Преступлении и наказании», Ахмакова в «Подростке», Полина в «Игроке», Лиза в «Бесах».

Но, если всех своих литературных персонажей Федор Михайлович, несмотря на их трудные характеры, безусловно, поэтизировал и романтизировал, с живой Аполлинарией Прокофьевной сделать этого не представлялось возможным. Сейчас бы сказали, что они вынесли друг другу мозг, при этом Поленька так выжгла классика изнутри, что он долго потом приходил в себя.

На момент знакомства ему было 40 лет, ей — 20. К тому времени Достоевский был широко известен, читал лекции, но его богатый внутренний мир интересовал ее мало. Она сама была и писательницей, и революционеркой, и сторонницей свободной любви. В общем, яркой эмансипе того времени. С Достоевским у них все случилось быстро: она в письме призналась ему в любви, а потом предложила развестись с «чахоточной женой» и взять в супруги ее — госпожу Суслову.

Писатель не мог на это пойти, но позже, когда жена умерла, несколько раз делал ей предложение. Теперь отказывала она, устраивала скандалы на пустом месте, все ее бесило: и то, что он называл ее Поленькой, и его голос, и манеры, и даже его гениальность. Но окончательно она отношений не разрывала. Достоевский сбежал сам, чтобы не оказаться в психушке.

Следующей жертвой и мужем Аполлинарии стал студент и будущий известный философ Василий Розанов. Ему было 20, ей — 40. Его кумиром был Достоевский, чем во многом и объясняется этот брак. Семейная жизнь оказалась адом. Она дико ревновала его, при этом постоянно изменяла с его друзьями-студентами. Они расстались через шесть лет, и еще 20 она не давала ему развода. Уже в старости Суслова взяла воспитанницу, но отношения были такими, что девушка предпочла утопиться.

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