В Алтайском крае с поличным задержали серийного угонщика из Новосибирска

В Алтайском крае задержали жителя Новосибирской области по подозрению в серии краж автомобилей. По данным краевого МВД, предварительно на счету злоумышленника числится четыре угнанных авто.

Следователи установили, что угонщик использовал специальные сканеры, которые позволяли перехватывать радиоимпульс электронного ключа для отключения сигнализации и разблокировки дверей. Подозреваемый похищал авто из дворов жилых домов Алтайского края и Новосибирской области.

Украденные машины он продавал для разбора на запчасти или перепродажи. Злоумышленника задержали за рулем украденной иномарки. В его мастерской был найден еще один автомобиль, который находился в розыске. Также правоохранители обнаружили две частично разукомплектованные машины.

В ходе досмотра у задержанного изъяли подложные договоры купли-продажи и государственные регистрационные знаки.

Правонарушителю предъявлены обвинения по ст. 30 (приготовление к преступлению), 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и 158 (кража) УК РФ. В настоящее время его поместили под стражу.

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Александр Киселев