Нетрезвый водитель мотоцикла погиб после столкновения с деревом в Удмуртии

В Удмуртии на 2 км дороги, соединяющей Сепож и Новоглазово, произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 19 августа 36-летний мотоциклист не справился с управлением и съехал в кювет, после чего врезался в дерево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожной аварии водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Его 39-летний пассажир получил травмы.

В настоящее время проводится расследование. По предварительной информации, погибший находился в нетрезвом состоянии.