Нетрезвый водитель мотоцикла погиб после столкновения с деревом в Удмуртии

В Удмуртии на 2 км дороги, соединяющей Сепож и Новоглазово, произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 19 августа 36-летний мотоциклист не справился с управлением и съехал в кювет, после чего врезался в дерево.
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате дорожной аварии водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Его 39-летний пассажир получил травмы.
В настоящее время проводится расследование. По предварительной информации, погибший находился в нетрезвом состоянии.