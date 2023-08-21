«Вопросы скорее к самим номинантам»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие машины на российском рынке больше всего нравятся гражданам, в том числе о Geely Monjaro и Tugella, Voyah Free.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geely Фото: Geely

Эксперты «СберАвто» провели опрос для того, чтобы определить самый красивый автомобиль среди тех, что предлагаются на российском рынке. В исследовании участвовали 1,7 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны. 9/10 опрошенных — мужчины. Но тут вопросы скорее не к репрезентативности опрошенной аудитории, а к самим номинантам.

Можно, конечно, всерьез утверждать, что наши футбольные клубы, оставшись без еврокубков и соревнуясь исключительно друг с другом, стали показывать более красивый футбол. Или что «Мисс Саратов» не обязательно будет менее привлекательна, чем «Мисс Вселенная». С другой стороны, без Porsche и BMW, без итальянских и британских машин, без «корейцев», которые сегодня выглядят более чем достойно, проведенный «конкурс красоты» хоть и не выглядит представительным, зато отлично показывает, что мы имеем на сегодняшний день.

В десятку лидеров опроса попали такие автомобили, как Lada Vesta, которую назвали самой красивой 16% опрошенных. Чуть отстали от отечественного автомобиля Chery Arrizo 8 и Changan Uni-K. Обо всех финалистах конкурса мы говорить не будем. Назовем лишь трех победителей. Среди них действительно оказались автомобили, чья эстетика едва ли вызовет у кого вопросы.

На третьем месте Geely Tugella. С тех пор как BMW показала модель X6, кто только не делал кросс-купе. И еще недавно на нашем рынке их выбор был представителен: от Renault Arkana до Porsche Cayenne Coupe. Но даже оставшаяся фактически без конкурентов Tugella — объективно красивый автомобиль.

Серебро завоевал Voyah Free, что неудивительно, ведь над обликом кроссовера трудился творческий коллектив ItalDesign Giugiaro. Победу в конкурсе на звание «самого красивого автомобиля российского рынка» завоевала еще одна машина марки Geely — внедорожник Monjaro. Вероятно, сказалось и то, что он самый новый из конкурентов, и то, что в его чертах недвусмысленно узнаются художественные приемы Volvo. А мы, судя по всему, еще не окончательно перешли с европейских критериев красоты на азиатские.