Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Вопросы скорее к самим номинантам»

Дмитрий Гронский — о самых красивых авто

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие машины на российском рынке больше всего нравятся гражданам, в том числе о Geely Monjaro и Tugella, Voyah Free.

Фото: Geely

Фото: Geely

Эксперты «СберАвто» провели опрос для того, чтобы определить самый красивый автомобиль среди тех, что предлагаются на российском рынке. В исследовании участвовали 1,7 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов страны. 9/10 опрошенных — мужчины. Но тут вопросы скорее не к репрезентативности опрошенной аудитории, а к самим номинантам.

Можно, конечно, всерьез утверждать, что наши футбольные клубы, оставшись без еврокубков и соревнуясь исключительно друг с другом, стали показывать более красивый футбол. Или что «Мисс Саратов» не обязательно будет менее привлекательна, чем «Мисс Вселенная». С другой стороны, без Porsche и BMW, без итальянских и британских машин, без «корейцев», которые сегодня выглядят более чем достойно, проведенный «конкурс красоты» хоть и не выглядит представительным, зато отлично показывает, что мы имеем на сегодняшний день.

В десятку лидеров опроса попали такие автомобили, как Lada Vesta, которую назвали самой красивой 16% опрошенных. Чуть отстали от отечественного автомобиля Chery Arrizo 8 и Changan Uni-K. Обо всех финалистах конкурса мы говорить не будем. Назовем лишь трех победителей. Среди них действительно оказались автомобили, чья эстетика едва ли вызовет у кого вопросы.

На третьем месте Geely Tugella. С тех пор как BMW показала модель X6, кто только не делал кросс-купе. И еще недавно на нашем рынке их выбор был представителен: от Renault Arkana до Porsche Cayenne Coupe. Но даже оставшаяся фактически без конкурентов Tugella — объективно красивый автомобиль.

Серебро завоевал Voyah Free, что неудивительно, ведь над обликом кроссовера трудился творческий коллектив ItalDesign Giugiaro. Победу в конкурсе на звание «самого красивого автомобиля российского рынка» завоевала еще одна машина марки Geely — внедорожник Monjaro. Вероятно, сказалось и то, что он самый новый из конкурентов, и то, что в его чертах недвусмысленно узнаются художественные приемы Volvo. А мы, судя по всему, еще не окончательно перешли с европейских критериев красоты на азиатские.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...