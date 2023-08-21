Белгородэнерго готовит электросетевой комплекс региона к зиме

К началу августа филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» выполнил свыше 65% запланированных работ по ремонту и техническому обслуживанию объектов электросетевого комплекса в рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду 2023-2024 годов. Исполнение мероприятий программы находится на особом контроле, особенно в приграничных районах области.

Фото: Белгородэнерго

За семь месяцев капитально отремонтировано 539 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 111 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, в том числе 15 км — в приграничье. Наиболее протяженными стали участки высоковольтных ЛЭП, питающие жителей Белгородского, Новооскольского, Корочанского районов, Яковлевского и Старооскольского городских округов.

Капитальный ремонт оборудования завершен на трех крупных подстанциях в Белгороде, Губкине и Старом Осколе, обеспечивающих электроснабжение важных социальных и промышленных объектов. От древесно-кустарниковой растительности, которая при неблагоприятных погодных условиях может спровоцировать технологические нарушения в сетях, расчищено 406 га трасс воздушных линий электропередачи. В комплексе энергетики произвели выправку опор, укрепление фундаментов, восстановление диспетчерских наименований и предупреждающих знаков.

Более 90% запланированного объема работ выполняется собственными силами, без привлечения подрядных организаций. В частности, силами службы собственного производства энергетики изготовили свыше трех с половиной тысяч металлоконструкций, необходимых для ремонта воздушных линий электропередачи, отремонтировали 147 трансформаторов 6-10 кВ.

До конца сентября предстоит отремонтировать еще 77 км линий всех классов напряжения, 257 трансформаторных подстанций 6-110 кВ, от поросли расчистить 127 га просек ЛЭП.

«Программа технического обслуживания и ремонта электрооборудования является важнейшим этапом подготовки электросетевого комплекса к зиме. В этом году она выполняется в непростых условиях, несмотря на это все работы идут точно по графику, даже с небольшим опережением календарного плана. Перед нами стоит важная задача — обеспечить укомплектованность и постоянную готовность сил и средств к сезону повышенных нагрузок, сохранить высокий уровень надежности электроснабжения жителей Белгородской области»,— отметил заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.