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Госэкспертиза одобрила проект второго этапа реконструкции городецких шлюзов

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект второго этапа реконструкции судоходных шлюзов №15 и 16 Городецского гидроузла в Нижегородской области и создания судоходного канала. Документ опубликован в Едином реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Первый этап реконструкции предполагает строительство дополнительной камеры шлюза 15А и реконструкцию шлюзов 15 и 16 с проведением дноуглубительных работ. Второй пусковой комплекс включает реконструкцию дамбы. Пропускная способность гидроузла увеличится до 20 млн т. Гидроузел реконструирует ООО «Монолитное строительное управление - 1», стоимость работ составит 22 млрд руб.

В начале августа президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры, чтобы сроки реконструкции шлюзов были завершены в срок, и оценить влияние работ на безопасность гидротехнических сооружений.

Владимир Зубарев

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