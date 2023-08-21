Государственный долг Удмуртии в июле остался на уровне 74,8 млрд рублей

Размер госдолга за июль в Удмуртии не изменился и остался на уровне 74,8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В структуре госдолга региона 93% или 69,8 млрд руб. занимают кредиты из федерального бюджета, предоставленные по ставке в 0,1% годовых. Еще 7% (или 5 млрд руб.) от объема занимают обязательства по ценным бумагам, ставка — 10,5% годовых.

Расходы на обслуживание долга составили 264 млн руб. Просроченная задолженность отсутствует.