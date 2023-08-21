Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Государственный долг Удмуртии в июле остался на уровне 74,8 млрд рублей

Размер госдолга за июль в Удмуртии не изменился и остался на уровне 74,8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В структуре госдолга региона 93% или 69,8 млрд руб. занимают кредиты из федерального бюджета, предоставленные по ставке в 0,1% годовых. Еще 7% (или 5 млрд руб.) от объема занимают обязательства по ценным бумагам, ставка — 10,5% годовых.

Расходы на обслуживание долга составили 264 млн руб. Просроченная задолженность отсутствует.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...