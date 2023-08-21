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Коммерсантъ FM
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«Алексей Еремеев избежал всех перипетий советской власти»

Дмитрий Буткевич — о юбилеях российских писателей

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об авторах, которые родились в августе.

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Сегодня я решил порадовать вас короткими рассказами о юбилеях деятелей культуры России, которые случились в августе. Должен вам сразу сказать, что почему-то это почти сплошь писатели и поэты.

Вот 4 августа исполнилось 125 лет со дня рождения русского писателя, близкого к обэриутам, создателя журналов «Еж» («Ежемесячный журнал»), «Чиж» («Чрезвычайно интересный журнал») и «Сверчок» Николая Макаровича Олейникова. Родился в зажиточной казачьей семье в 1898 году. Расстрелян в 1937-м.

Не могу не процитировать одно из моих любимых стихотворений:

«Тянется ужин.

Блещет бокал.

Пищей нагружен,

Я задремал.

Вижу: напротив

Дама сидит.

Прямо не дама,

А динамит!

Гладкая кожа.

Ест не спеша…

Боже мой, Боже,

Как хороша!

Я поднимаюсь

И говорю: — Я извиняюсь,

Но я горю!»

А вот 5 августа родился его ровесник и тоже поэт Василий Иванович Лебедев-Кумач (на самом деле он просто Лебедев). Автор знаменитейшей песни «Священная война» (на музыку Александрова) и еще песен из старых фильмов: «Веселые ребята», «Дети капитана Гранта», «Цирк». И снова стихи для детей: «Про умных зверюшек», «Петина лавка».

Наконец, 22 августа появился на свет их более молодой коллега-писатель: 115 лет Л. Пантелееву — так себя наименовал в детском доме Алексей Иванович Еремеев. Его главное произведение, (признаюсь, любимая книга моего детства почему-то), «Республика ШКИД» как раз о том самом детском доме «Школа имени Достоевского». Опубликовал он ее, кстати, в 19 лет. Дальше его заметил Максим Горький, он приятельствовал с Олейниковым как раз! Но избежал всех перипетий советской власти и скончался аж в 1987 году. В целом до конца жизни так ничего, приближающегося к «ШКИДу», и не написав…

И 26 августа исполняется 110 лет со дня рождения советского ленинградского писателя и критика Александра Борисовича Чаковского (1913-1994 годы). Ну, все, наверное, помнят его знаменитое пятикнижие «Блокада» из 1970-х. И был он еще главредом «Иностранной литературы» и «Литературной газеты». Но и членом ЦК КПСС. Вот так!

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