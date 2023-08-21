«Алексей Еремеев избежал всех перипетий советской власти»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об авторах, которые родились в августе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Сегодня я решил порадовать вас короткими рассказами о юбилеях деятелей культуры России, которые случились в августе. Должен вам сразу сказать, что почему-то это почти сплошь писатели и поэты.

Вот 4 августа исполнилось 125 лет со дня рождения русского писателя, близкого к обэриутам, создателя журналов «Еж» («Ежемесячный журнал»), «Чиж» («Чрезвычайно интересный журнал») и «Сверчок» Николая Макаровича Олейникова. Родился в зажиточной казачьей семье в 1898 году. Расстрелян в 1937-м.

Не могу не процитировать одно из моих любимых стихотворений:

«Тянется ужин. Блещет бокал. Пищей нагружен, Я задремал. Вижу: напротив Дама сидит. Прямо не дама, А динамит! Гладкая кожа. Ест не спеша… Боже мой, Боже, Как хороша! Я поднимаюсь И говорю: — Я извиняюсь, Но я горю!»

А вот 5 августа родился его ровесник и тоже поэт Василий Иванович Лебедев-Кумач (на самом деле он просто Лебедев). Автор знаменитейшей песни «Священная война» (на музыку Александрова) и еще песен из старых фильмов: «Веселые ребята», «Дети капитана Гранта», «Цирк». И снова стихи для детей: «Про умных зверюшек», «Петина лавка».

Наконец, 22 августа появился на свет их более молодой коллега-писатель: 115 лет Л. Пантелееву — так себя наименовал в детском доме Алексей Иванович Еремеев. Его главное произведение, (признаюсь, любимая книга моего детства почему-то), «Республика ШКИД» как раз о том самом детском доме «Школа имени Достоевского». Опубликовал он ее, кстати, в 19 лет. Дальше его заметил Максим Горький, он приятельствовал с Олейниковым как раз! Но избежал всех перипетий советской власти и скончался аж в 1987 году. В целом до конца жизни так ничего, приближающегося к «ШКИДу», и не написав…

И 26 августа исполняется 110 лет со дня рождения советского ленинградского писателя и критика Александра Борисовича Чаковского (1913-1994 годы). Ну, все, наверное, помнят его знаменитое пятикнижие «Блокада» из 1970-х. И был он еще главредом «Иностранной литературы» и «Литературной газеты». Но и членом ЦК КПСС. Вот так!