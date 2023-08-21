В Свердловской области выделили еще 2 млрд рублей на развитие ЖКХ

Свердловское правительство увеличило общий объем финансирования госпрограммы по развитию сферы ЖКХ на 2 млрд руб. Как сообщили в региональном департаменте информационной политики, средства направят муниципалитетам на развитие систем коммунальной инфраструктуры и модернизацию объектов. В этом году будет выделено около 600 млн руб.

По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, средства пойдет на реконструкцию очистных сооружений канализации «Водоканала» в Березовским, завершение строительства газовой котельной в деревне Приданниково Красноуфимского района, строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище. Также деньги отправят на реконструкцию и модернизацию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в Ревде.

Кроме того, деньги направят на поддержку малого и среднего предпринимательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

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