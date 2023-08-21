Куйвашев попросил наказать комментаторов Е1 за сообщения о потерявшихся детях

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил полицейских привлечь к ответственности комментаторов портала Е1, которые оставляли оскорбительные сообщения о детях. Об этом сообщил Telegram-канал «Не для протокола».

На ситуацию внимание обратила журналистка Ксения Собчак в своем канале «Кровавая барыня». Она разместила скриншоты комментариев под постом Е1 о том, что в День города в Екатеринбурге нашли двоих детей без родителей. Судя по фотографиям, дети родом из среднеазиатских республик. Комментаторы оставляли сообщения «еще нарожают», «чемодан, вокзал... Желательно» и другие. «В Екатеринбурге жители под постом о двух нерусских потерявшихся детях устроили перепись денацификаторов, — говорится в после канала «Кровавая барыня». — Дети с таким разрезом глаз могли родиться в Екатеринбурге и в любом другом городе России. Куча русских после 24 февраля уехали в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, и жителей Екатеринбурга в целом среди релокантов до хрена».

В Telegram-канале, близком к губернатору, согласились, что это «чудовищные комментарии». «Сегодня по поручению Евгения Куйвашева Межведомственный оперативный штаб обратился в ГУ МВД по Свердловской области, чтобы комментаторов, разжигающих межнациональную рознь, нашли через IP-адреса и привлекли к ответственности по закону»,— сообщается в канале «Не для протокола».

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