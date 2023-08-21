Спрос на покупку новостроек в Сочи вырос на 81%

В июле 2023 года продажи новостроек в Сочи увеличились на 81%, сообщает пресс-служба группы компаний Nedvex.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Отмечается, что в июне текущего года зарегистрировано 522 сделки, а в июле — 945. Эксперты Nedvex считают, что такая динамика связана с обилием стартов продаж новых проектов, нестабильностью на валютном рынке и ожиданием повышения ключевой ставки. Кроме того, еще одной причиной является рост интереса россиян к курортной недвижимости. К примеру, многих туристов привлекает город Сочи, как и для отдыха, так и для жизни.

Как отмечает собственник компании Nedvex Юлия Хлуднева, в последнее время покупатели стали более избирательными. Теперь спрос на недвижимость в Сочи переходит из комфорт-класса в бизнес и элит. В связи с этим в городе наблюдается дефицит качественного предложения. Быстрее всего продаются лоты с хорошо продуманными планировками, многофункциональной инфраструктурой и удобным расположением.

Валерия Каманина

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