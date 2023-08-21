Полиция выявила более 700 нарушений за время операции «Нелегальный мигрант»

Общее количество нарушений, выявленных полицией в Челябинской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», превысило 700. Как сообщают в ГУ МВД России по Челябинской области, только за минувшее воскресенье к административной ответственности привлекли 37 нарушителей. Суды приняли девять решений о принудительном удалении из России. Зафиксировано пять преступлений в сфере миграции.

Из всех нарушений, выявленных с начала рейдов, 512 касаются нарушения правил пребывания на территории РФ, 172 – нарушения порядка осуществления трудовой деятельности, 16 связаны с ложными сведениями при осуществлении миграционного учета, три – с неуплатой административного штрафа.

За время операции суды приняли 113 решений о выдворении иностранцев, в том числе 79 – с помещением в центр временного содержания. Выявлено 89 преступлений в миграционной сфере, из них 68 – о фиктивной постановке на миграционный учет иностранцев и регистрационный учет граждан РФ. Установлено шесть фактов незаконного пересечения государственной границы, 12 случаев фальсификации документов и три факта организации нелегальной миграции.

Всего за период мероприятий возбуждено 44 уголовных дела в сфере миграции, задержаны пять иностранцев, находившиеся в федеральном розыске. 41 иностранцу закрыт въезд в Россию.